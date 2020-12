Caixa desconsidera prazo previsto e deixa em aberto data de entrega das 54 casas próximas ao ‘Mário Covas’

Depois de ter anunciar para dezembro, a Caixa Econômica Federal desconsiderou o prazo para a entrega das 54 casas populares do Conjunto Habitacional ‘Adamantina N’, que estão construídas próximas ao Conjunto ‘Mário Covas’.

A mudança de data foi revelada ao Siga Mais pela Assessoria de Imprensa da CEF na última segunda-feira (30). “Com relação ao Residencial Adamantina N, ainda encontra-se em fase final de legalização da obra, com tratativas para a averbação das construções junto ao Cartório de Registro de Imóveis, bem como está em processo de finalização da definição das famílias por parte do município.

A previsão era de conclusão destas etapas em novembro, contudo ainda permanecemos na dependência de emissão do habite-se e de conclusão da aprovação dos beneficiários. Assim, tão logo isto ocorra, será possível definir a data exata da entrega”, disse a resposta enviada ao Portal.

Vale recordar que a Caixa Econômica Federal havia informado em outubro que a entrega das moradias seria feita na 2ª quinzena neste mês.

“A Caixa ratifica que a data de entrega dos empreendimentos do Programa Casa Verde e Amarela é definida somente após conclusão das obras e legalização do empreendimento, com o devido aceite das concessionárias, de forma a garantir a habitabilidade dos mesmos”, acrescenta ao Siga Mais o comunicado.