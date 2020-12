Bigode da Capoeira dedicará 1º ano do mandato aos bairros e à fiscalização nas unidades de saúde

Depois de já ter sido candidato em 2016, o segurança Antonio Leoncio da Silva – ou Bigode da Capoeira, como é conhecido na cidade – conseguiu a eleição para o cargo de vereador no último dia 15 de novembro ao receber 490 votos.

Na redação do Folha Regional ele garantiu que iniciará o seu 1º mandato na Câmara Municipal dedicando acompanhamento diário à área da Saúde Municipal. “Estarei à disposição da população o dia inteiro. Vou verificar como está o atendimento (consultas e exames) nas unidades de saúde. Pretendo fiscalizar a Santa Casa, o Pronto Socorro, os postinhos de manhã, de tarde e de noite. E se tiver coisa errada ou faltando equipamento, material ou atendimento, vou denunciar, seja quem for o responsável”, afirmou.

Bigode apontou também que visitará com constância os bairros e associações de moradores para ajudá-los a reivindicarem as soluções de problemas ou as melhorias que precisam.