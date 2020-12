Anunciados os ganhadores dos prêmios sorteados pelo Lar dos Velhos, Lar Cristão e Lions Clube

Realizado na manhã do último sábado (5) e transmitido em tempo real pelo Facebook, o sorteio da ‘Ação entre Amigos’ organizada pelo Lar dos Velhos, Lar Cristão e Lions Clube de Adamantina revelou os ganhadores dos cinco prêmios previstos.

A moto Honda CG 160cc 0 km ficou com Wagner Torturelo. A geladeira foi para Renato Cappobianco. A TV 32 polegadas ficou com Tetsuya Hayashi. A novilha foi para Benedito Dornellas. E o Celular ficou com Leonardo T. Furlan.

O sorteio foi acompanhado por representantes das entidades parceiras na organização: Moacir Baraldi, Sebastião Luiz Torturelo e Renata Belém, além de Maria S. de Melo e Bibiana Chaves.

Os participantes adquiriram cupom da ‘Ação entre Amigos’ que custava vendida por R$ 5,00.

A iniciativa tinha como finalidade arrecadar recursos para ajudar na manutenção e viabilizar investimentos nas referidas entidades. Portanto, toda a renda conseguida será dividida entre elas.