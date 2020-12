Sorteio define grupos do Campeonato Paulista de 2021

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou nesta terça-feira (8) as chaves da próxima edição do Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Paulista, mais antigo estadual do país, disputado desde 1902. Atual campeão, o Palmeiras está no Grupo C, junto de Red Bull Bragantino, Novorizontino e Ituano.

Vice em 2020, o Corinthians caiu no Grupo A, ao lado de Santo André, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto. Atual líder da Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo figura no Grupo B, acompanhado de Ponte Preta, Ferroviária e São Bento. Por fim, o Santos encabeça o Grupo D, o mesmo de Mirassol, Guarani e São Caetano.