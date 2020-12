Preso faz “cabana” para se encontrar com a visita e mulher tenta sair com cartas de facção criminosa

No domingo, (06), durante a visitação aos sentenciados na Penitenciária de Junqueirópolis, foi constatado que um preso havia confeccionado uma “cabana” para se encontrar com a sua companheira, desobedecendo às determinações e protocolos de saúde instituídos para a retomada da visitação nos presídios paulistas.

Ao término da visita, o sentenciado ainda entregou diversas cartas para a companheira, as quais ela ocultou nas vestes, porém, ao chegar à portaria, a mulher demonstrou nervosismo e foi submetida à revista através do scanner corporal, pelo qual foram visualizadas as folhas de papel escondidas.

As cartas possuíam cadastros com dados de membros de organização criminosa, contabilidade do tráfico de drogas, inclusive, com números de contas bancárias e nomes de membros de organização criminosa que estão em outras unidades e até mesmo em liberdade.

Diante do ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e no momento em que a visitante era submetida à revista pessoal pela policial militar feminina, ela confessou ainda que o lado avesso da calça que vestia também continha manuscritos.

Logo após, a visitante foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante, além da unidade prisional instaurar procedimento de apuração disciplinar para suspensão da visitante nos moldes da Resolução SAP 196/15, sendo o sentenciado removido para o Pavilhão Disciplinar, onde aguardará a apuração dos fatos.

Com relação às apreensões, todas as providências administrativas foram tomadas.