Em 2021 Prefeitura pretende revitalizar área central de Adamantina

Adamantina é referência para a população da sua microrregião em vários setores. E, sem dúvida, um dos principais é o comércio, que diariamente recebe consumidores de todas as cidades vizinhas, devido a maior diversidade de lojas por segmento e a maior quantidade de opções de produtos.

Diante da importância do setor comercial, também para os adamantinenses, a Prefeitura do Município pretende viabilizar para 2021 um Projeto de revitalização do Centro de Adamantina.

A proposta foi anunciada pelo prefeito Márcio Cardim ao lado da futura vice-prefeita Dinha Santos Gil, ambos do DEM (Democratas), em recente entrevista concedida à TV Folha Regional.

“Para isso, logo no início do próximo ano, vamos montar a comissão para estudar e planejar a maneira mais viável de tornar esta iniciativa realidade. A nossa visão é que este grupo conte com a participação de representantes diversos segmentos da sociedade, norteados pelo Sincomercio e pela Associação Comercial e Empresarial”, adiantou Cardim.

Também segundo eles, o objetivo desse Projeto é promover uma série de melhorias que tragam a modernização da área central da cidade.

“Não faremos nada de forma precipitada, porque às vezes se promove uma mudança pensando no bem e acaba tendo reflexo negativo. Então vamos fazer algo pensado e projetado junto com os empresários, comerciários e toda a sociedade adamantinense”, acrescentaram.

Um dos sonhos antigos para o comércio local, cogitados desde outras administrações, é a implantação de um mini calçadão, que poderia ser no quarteirão da própria Prefeitura, na Rua Osvaldo Cruz entre a Avenida Rio Branco e a Alameda Armando de Sales de Oliveira.

Mas Cardim e Dinha destacaram que qualquer melhoria ou inovação deverá ser apresentada e definida pela futura Comissão de Modernização da Área Central.