Cartaz de aluno da Escola Fleurides vence etapa distrital do Concurso Cartaz da Paz

O Lions Clube de Adamantina realizou no último mês de novembro a etapa municipal do Concurso ‘Cartaz sobre a Paz’, onde foram sele­cionados quatro cartazes que participaram da fase seguinte do concurso.

Após a etapa mu­nicipal, aconteceu a fase distrital coordenada pela Governadora do Dis­trito LC-8, CaL Marli Minetto, onde o cartaz do jovem, Arthur Da­niel Conceição Marti­nez, de 13 anos, aluno da E.E. Profª Fleurides Cavallini Menechino e representante do Lions Clube de Adamantina, foi o grande vencedor da fase distrital e deve receber seu prêmio nos próximos dias.

Como representa­ção da paz, o estudante adamantinense retra­tou em seu cartaz um “sol-engrenagem”, que irradia luz por todo o universo. A sua ideia concorreu com outros 43 trabalhos de 49 cidades.

Com a vitória na fase distrital, o cartaz do aluno Arthur vai repre­sentar o Distrito LC-8 na fase Multiplo.

A última etapa concurso será em Nova York, nos Estados Uni­dos, onde o vencedor receberá um prêmio de US$ 5.000 dólares e uma viagem para participar das comemorações do Dia do Lions com a Or­ganização das Nações Unidas (ONU).