SP-294: Tampa se abre e bitrem espalha carga de celulose no acostamento

Por volta das 0h desta segunda-feira (7), um bitrem carregado de celulose esparramou sua carga às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Flórida Paulista.

O incidente ocorreu no km 600+300 metros da rodovia, no trecho compreendido entre Flórida Paulista e Adamantina.

A Polícia Militar Rodoviária chegou a ser acionada, porém, apesar do prejuízo com a carga e a abertura da tampa do bitrem, não houve o registro de vítimas ou outros veículos envolvidos nesta ocorrência.

A carga permaneceu no acostamento aguardando que a empresa enviasse outro veículo para fazer a sua remoção.

Equipes da concessionária que administra a rodovia estiveram no local e efetuaram a sinalização com cones.