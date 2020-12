Sergio Pérez vence a 1ª corrida na F1 no GP de Sakhir

Na tarde deste domingo (6), o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. Ele foi o melhor no GP de Sakhir, o penúltimo da temporada de 2020. Depois de largar em quinto, foi tocado pela Ferrari de Charles Leclerc e caiu quase para o final da fila. Mas fez uma ótima corrida de recuperação e contou ainda com alguns equívocos da equipe Mercedes e um pneu furado, que colocaram o inglês George Russell, líder durante praticamente toda a prova, em nono na classificação final. Mas com Valtteri Bottas tendo largado na pole, foi Russell que passou a maior parte do tempo na frente. Mas a entrada do safety car depois da batida da Williams do Jack Aitken fez com que a Mercedes chamasse os dois pilotos para trocarem os pneus. E aí começaram os problemas. Russell recebeu o jogo errado de pneus. E Bottas teve que esperar muito tempo a equipe, que demorou demais na troca. Depois, Russell ainda se recuperou. Mas o pneu furado tirou completamente as chances do piloto estreante, que estava substituindo o multicampeão Lewis Hamilton.

Esteban Ocon, em segundo, e Lance Stroll, em terceiro, fecharam o pódio. Carlos Sainz Jr., da McLaren, foi o quarto. E Daniel Ricciardo (Renault), Alexander Albon (RBR) e Daniil Kvyat (AlphaTauri), Bottas (Mercedes), Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) fecharam o top 10. O brasileiro Pietro Fittipaldi (Haas) é 17º na estreia.

A última etapa da Fórmula 1 2020 será disputada no próximo fim de semana, também em Abu Dhabi.