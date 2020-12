Reitor da UniFAI é eleito membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

Consea/SP é um órgão ligado à Secretaria Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

O reitor do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva, foi eleito na última semana de novembro como membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Consea/SP), órgão ligado à Secretaria Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Segundo ele, os trabalhos relacionados à prática agrícola resiliente desenvolvidos pela UniFAI e da região, voltados à segurança alimentar e nutricional, serão fortalecidos com essa representatividade junto àquele órgão.

Na semana de 23 a 27 de novembro foi realizada a eleição das Comissões Regionais do Consea/SP. Na oportunidade, membros da sociedade civil e representantes do Estado de todas as Regiões Administrativas paulistas puderam se candidatar para compor o Conselho Regional. A Região Administrativa de Presidente Prudente, à qual Adamantina e mais 53 municípios participam, se reuniram e elegeram o Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva e mais seis membros da sociedade civil dessa região, que atuarão no biênio 2021-2002.

De acordo com informações disponíveis no site do órgão, o Consea/SP é formado por 36 conselheiros, sendo 12 membros do poder público estadual, e 24 membros da sociedade civil, dentre eles 16 são representantes das Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CRSANS) e oito de entidades com contribuição na área de segurança alimentar. A cada dois anos são eleitos os conselheiros, representantes da sociedade civil, de entidades/instituições e de órgãos públicos envolvidos com o tema da segurança alimentar e nutricional.

“Tem como objetivo geral propor diretrizes gerais da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, quais sejam, a defesa, a promoção e a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável para cada habitante do Estado de São Paulo, independentemente de sua idade e condição social. Além de promover a descobertas e conexões de ações entre a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e as políticas públicas e ações entre as secretarias, bem como das entidades e instituições participantes do conselho”, descreve o site.

Entre as ações do Conselho estão as de “acompanhar as ações do Governo do Estado na área de segurança alimentar; propor diretrizes para a política e plano estadual de segurança alimentar; promover e coordenar campanhas de conscientização da opinião pública; instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de segurança alimentar e nutricional no âmbito do Estado de São Paulo e municípios, com a finalidade de promover o diálogo e a convergência das ações que integram o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN); fomentar a criação dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável; entre outras”.

Formação em Ciências Sociais, Paulo Sergio tem muito a contribuir com o Consea/SP e, concomitantemente, fortalecer os trabalhos da UniFAI junto ao Programa de Política Agrícola Familiar (PPAF) e ao Programa Euroclima de Produção Resiliente de Alimentos, que são desenvolvidos em parceria com a Prefeitura de Adamantina e mais dez municípios da América Central (Honduras, El Salvador e Guatemala), bem como as políticas de produção de alimentos voltadas para a região.

“Frente à perspectiva de aumento quantitativo da população em situação de penúria alimentar na situação pós-pandêmica, torna-se necessário a atuação de um Consea/SP ativo e com responsabilidade de garantir a produção e abastecimento de alimentos saudáveis”, ressaltou Paulo Sergio da Silva.