Estudantes se apresentam de modo virtual na XI Mostra de Materiais Pedagógicos

Entre os dias 9 e 21 de novembro, o curso de Pedagogia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realizou a XI Mostra de Materiais Pedagógicos. Por meio da plataforma Google Classroom, os estudantes da licenciatura do 2º, 4º e 6º termos tiveram a oportunidade de acessar recursos de apoio para promover o evento virtual.

A Mostra apresentou os materiais desenvolvidos a partir de três áreas temáticas da Pedagogia: Educação Especial – Recursos Pedagógicos Adaptados, Alfabetização: Projetos Pedagógicos Interdisciplinares e Arte e Educação.

“Estamos vivendo um momento em que reinventar é a palavra de ordem”, afirma a coordenadora do curso de Pedagogia e responsável pela Mostra, Profa. Ma. Siomara Augusta Ladeia Marinho.

O desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos objetivou a aprendizagem discente para o trabalho com crianças, “por meio de subsídios teórico-práticos que possam aprimorar a prática educativa, oportunizando a pesquisa e exploração no processo de formação inicial do futuro professor”, explica a docente.

De acordo com a coordenadora, as turmas pesquisaram diversos materiais, produziram e os utilizaram de maneira mais criativa e dinâmica, “apresentando a importância no processo de ensino e aprendizagem como também no respeito às regras básicas para a construção dos mesmos”.

A turma do 2º termo apresentou materiais para a “Alfabetização: Projetos Pedagógicos Interdisciplinares”, tendo por objetivo a alfabetização e o letramento. Os alunos do 4º termo de Pedagogia expuseram materiais voltados à “Arte e Educação”, desenvolvidos a partir de temáticas como artes visuais, dança, música e teatro.

Já os estudantes do 6º termo apresentaram materiais pedagógicos adaptados destinados a alunos da Educação Especial, com o objetivo de ampliar as potencialidades cognitivas dos alunos e mostrar como trabalhar em uma escola inclusiva.

“Este formato de evento nos remete a um ambiente de inovação, criatividade e transformação. A interação foi diferente, mas o objetivo principal se manteve, produzindo e disseminando novos conhecimentos”, avalia Mateus Henrique do Nascimento de Oliveira, do 6º termo, que fez dupla com Gabriela do Nascimento na criação de uma cadeira adaptada, que será doada após o período de distanciamento social.

A coordenadora agradece a todos os alunos do curso de Pedagogia pela dedicação, comprometimento e responsabilidade, que foram fundamentais para o evento ter se realizado com sucesso.