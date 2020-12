Casal morre após carro colidir contra poste

Um casal morreu e um jovem, de 19 anos, e uma criança, de 3, ficaram feridos após um acidente na noite deste domingo (6), na Avenida Angelina Pretti, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro em que as vítimas estavam colidiu contra o poste. As causas do acidente ainda são apuradas.