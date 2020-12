Capaz alcança marca histórica de 200 jovens inseridos no mercado de trabalho

Dedicação, competência e persistência são as características que melhor definem o trabalho da Capaz, uma instituição adamantinense, que há quase 60 anos vem contribuindo com a inserção de jovens no mercado de trabalho e fazendo a diferença na vida de milhares de jovens.

Ao longo de seus anos de existência, a Capaz, antiga Polícia Mirim, celebrou inúmeras conquistas, mas também passou por momentos difíceis, os quais foram superados com garra e seriedade. Com o início da pandemia, dúvidas e incertezas atingiram todos os cantos da economia, bem como do mercado de trabalho. Levando em conta esses fatores, a Capaz, agiu prontamente e criou um plano de contingência para proteger o emprego dos jovens, além de ajudar as empresas a passarem por esse momento.

Mas a grande novidade é que a Capaz, atingiu e ultrapassou a marca de 200 jovens inseridos no mercado de trabalho, antes mesmo de terminar o ano.

Alcançar esse número não foi uma tarefa fácil, principalmente em um ano atípico, com um expressivo número de demissões.

Porém, esse aumento não aconteceu do dia para a noite. Nos últimos seis anos, quase mil jovens foram empregados pela Capaz, isso se deve a ampliação da visão das empresas sobre admitir um jovem, na maioria das vezes sem experiência, mas com muita vontade de aprender.

Essa nova maneira de enxergar o jovem aprendiz, abriu novas possibilidades para os jovens não só do nosso munícipio, mas de outras cidades vizinhas, como Lucélia, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Mariápolis, Pracinha e Flórida Paulista, onde recentemente, a Capaz inaugurou uma sala de aula descentralizada. ‘’É com muito orgulho que comunicamos essa marca histórica, que traz para Adamantina e região a certeza que seus jovens estão em boas mãos. Obrigado a todas as nossas empresas parceiras que acreditam na inovação, competência e seriedade com que lidamos com o futuro das novas gerações’’, expressa o Presidente da Capaz, Nelson Carlos Baraldi.

A Capaz está sempre em busca de inovações e melhorias para atender a população. Atualmente, todos os aprendizes atendidos, possuem seguro de vida e uma carteirinha que concede benefícios em diversos estabelecimentos de Adamantina.

Já para aqueles que ainda estão em busca de uma oportunidade de emprego, foi implantado o cadastro virtual, onde o jovem pode preencher e atualizar seu currículo sem precisar sair de casa.

O trabalho realizado pela Capaz, não se limita apenas a inserção de jovens no mercado de trabalho, a instituição tem um cuidado especial com a família do mesmo, sobretudo, durante o período de pandemia, onde, há um monitoramento mensal de todos os aprendizes, buscando amenizar os impactos da atual situação.

Além disso, a instituição atua também em outras vertentes, como o Projeto Social Esportivo Guarani Capaz, que atende mais de 100 crianças e adolescentes, e o mais recente projeto, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atende jovens em estado de vulnerabilidade social.

A equipe Capaz agradece a todas as empresas parceiras pela oportunidade oferecida, hoje, a esses duzentos jovens, e convida novas empresas a conheceram o trabalho desenvolvido pela instituição. Para conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela Capaz, acesse seu site Eusoucapaz.net.br, ou acompanhe a Instituição nas redes sociais, instagram e facebook.