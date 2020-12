Acidente envolvendo três veículo deixa feridos na SP-294, entre eles um bebê

Na tarde deste sábado (5) o Corpo de Bombeiros de Tupã e equipes de socorro da concessionária Eixo atenderam a um grave acidente de trânsito na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, próximo ao Distrito de Universo, em Tupã.

De acordo com as informações preliminares, um veículo Santana trafegava no sentido Iacri para Tupã, quando na baixada do quilômetro 537 acabou rodando na pista devido ao acumulo de água no local, vindo a atingir levemente um veículo Nissan Kicks. No entanto o Santana continuou pela contra mão de direção, porém girando, vindo a ser atingido por um Honda Civic que seguia no sentido Tupã para Iacri.

Com a violência do impacto ocupantes do Civic e do Santana tiveram que ser socorridos pelas equipes de resgate para Santa Casa de Tupã. Entre os feridos está um bebê com menos de um ano de idade.

Segundo informações obtidas no local as vítimas aparentemente são consideradas leves.