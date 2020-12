Ética na engenharia é discutida em palestra promovida pela AEAANAP

A palestra ‘Um olhar para ética na engenharia’ será no dia oito de dezembro a partir das 19 horas

Os valores e a ética na engenharia serão os assuntos abordados durante a palestra online e gratuita promovida pela AEAANAP (Associação dos Engenheiros e Agrônomos da Nova Alta Paulista) em parceria com o CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo), no dia oito de dezembro.

O evento direcionado para os profissionais da engenharia pontuará situações que surgem em relação à legislação, responsabilidades e penalidades na hora de avaliar e julgar os procedimentos e processos referentes à ética dos profissionais, utilizando uma linguagem simples, porém embasada em conhecimentos técnicos e jurídicos.

O engenheiro agrônomo e presidente a AEAANAP André Luiz Borrasca explica que a importância de eventos que tratam temas relativos à ética profissional se fundamenta no maior objetivo da engenharia – promover e servir ao bem comum.

“Nas mais diversas áreas do saber encontramos a engenharia, mas não é a técnica que a define e sim o resultado que ela proporciona. Diante disso, seguimos preceitos éticos que garantem a solidez na prática da engenharia em qualquer época e em qualquer espaço físico”, pontua Borrasca.

A palestra ‘Um olhar para ética na engenharia’ tem inicio às 19 horas com abertura e apresentação dos vídeos institucionais do CREA-SP.

Os palestrantes da noite serão o engenheiro civil e chefe da UGI (Unidade de Gerenciamento de Inspetoria) de Adamantina, Lucas Tiveron Rodrigues, o engenheiro mecânico, com MBA (Master in Business Administration) em gestão empresarial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), Rodolfo Soares e o advogado com MBA em gestão empresarial pela FGV, Róger Augusto Morcelli.

O evento tem o apoio do IPEEA (Instituto Paulista de Entidades de Engenharia e Agronomia) e do CDER-SP (Colégio de Entidades Regionais de São Paulo).

Os interessados devem se cadastrar no link: https://bit.ly/palestraeticanaengenharia