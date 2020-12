Colisão entre dois veículos causa morte de idoso de 75 anos

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 420. Um carro bateu de frente com uma caminhonete, que seguia no sentido Pedregulho (SP) – Franca (SP).

Um idoso que estava no banco da frente do automóvel morreu no local. Outras duas pessoas que estavam no veículo, incluindo o condutor, foram socorridas em estado grave e levadas à Santa Casa de Franca.