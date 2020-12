Ônibus cai de viaduto na BR-381 em MG e deixa pelo menos 14 mortos, dizem Bombeiros

Um ônibus de viagem caiu hoje de um viaduto conhecido como “Ponte Torta”, na BR-381, entre João Monlevade e Bela Vista de Minas, no interior de Minas Gerais, e deixou 14 mortos e 26 feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros de MG.

Segundo os Bombeiros, três das vítimas morreram no Hospital Margarida, em João Monlevade, para onde os feridos foram encaminhados.

A altura da queda foi de aproximadamente 15 metros, próximo ao entroncamento com a BR-262, sobre a linha da Estrada de Ferro Vitória a Minas, e também próximo ao rio Piracicaba.

Duas crianças e um adulto que estavam no ônibus serão encaminhados para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, a 117 km do local. A informação foi confirmada ao UOL pelo próprio hospital. As três vítimas se encontram em estado grave. A unidade hospitalar é especializada em traumas.

Motorista pulou do ônibus antes da queda

De acordo com a PRF-MG (Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais), o ônibus do acidente tem placa de Alagoas; as autoridades investigam o itinerário e tentam localizar o motorista, que não consta entre as vítimas do acidente. O UOL apurou que o condutor pulou do veículo antes da queda.

A reportagem tentou contato com a empresa de turismo responsável pelo ônibus por meio de dois números de telefone disponibilizados no site: um em São Paulo e outro em Alagoas. O primeiro deu linha ocupada, enquanto o último consta como inexistente.

A Polícia Civil de MG afirmou que a causa do acidente será investigada e que os corpos serão levados para o IML (Instituto Médico Legal) André Roquete, em BH.

‘Rodovia da morte’

A BR 381 é conhecida como “rodovia da morte” pela quantidade de acidentes e mortes que ocorre na área.

“É uma das rodovias que apresenta maiores números de óbitos em toda análise do contexto brasileiro, até por ser muito utilizada por todos os estados. Essa rodovia apresenta trechos com pista simples e com pontes e curvas perigosas. Todo trajeto da pista tem postura perigosa dos motoristas e acaba gerando muitos acidentes”, explicou o porta-voz dos Bombeiros, Pedro Aihara, em entrevista à CNN.

Já o chefe da comunicação da PRF-MG, Aristides Júnior, disse que apesar da fama da rodovia, o local onde houve a queda do ônibus não fica em uma área com histórico de acidentes: “Não se trata de ocorrência que ocorre com grande frequência no local”, afirmou à Globonews.

Zema se solidariza com famílias de vítimas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou em rede social estar “estarrecido” com o ocorrido e afirmou que todo o aparato do Governo de Minas foi colocado à disposição das vítimas.