Mobilização no comércio busca estimular arrecadação para entidades; saiba como doar e abater no Imposto de Renda

Na última semana, os membros dos Con­selhos Municipais cola­boradores das entidades participaram de uma pan­fletagem no centro da ci­dade, com o Lima, o leão amigável do Imposto de Renda do Bem.

O objetivo principal da ação foi estimular a arrecadação para as en­tidades de Adamantina.

Até 31 de dezembro de 2020, as pessoas físicas e jurídicas podem realizar doações ao Fundo Mu­nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) ou ao Fun­do Municipal do Idoso (FMI), podendo abater o valor doado do seu Im­posto de Renda devido ao Governo, ou seja, na prática, ao ajudar uma entidade, o contribuinte vai pagar menos imposto à Receita ou receberá uma restituição maior.

Independente do valor, toda doação é bem-vinda e vai contri­buir com os atendimen­tos prestados por várias entidades assistenciais de Adamantina, como a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excep­cionais), o IAMA (Ins­tituto de Assistência ao Menor de Adamantina), o Lar Cristão, a Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto),o Projeto ASA e o Lar dos Velhos.

A doação é limitada a 6% do imposto devido e pode ser feita diretamente nas contas bancárias dos Fundos Municipais.

A conta bancária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) é no Banco do Brasil, agência 0470-7, conta corrente 28.441-6, CNPJ 21.227.032/0001-02. Já a conta bancária do Fundo Municipal do Idoso (FMI) é na Caixa Econômica Fe­deral, agência 027, Conta Corrente 06.00071001-7, CNPJ 27.409.042/0001- 37. Mais informações po­dem ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do telefone: (18) 3521-2011, no setor de contabilidade da Prefeitu­ra pelo telefone: (18) 3502- 9044, com seu contador de confiança.

Os Fundos Munici­pais são coordenados por comissões que desenvol­vem várias ações em prol das entidades do municí­pio, a exemplo da Campa­nha Imposto de Renda do Bem, onde desenvolvem todo o planejamento e acompanham o trabalho realizado pelas entidades que prestam contas todos os anos sobre como utili­zou os recursos doados em prol de cada instituição.