Confira o que abre e fecha em Adamantina no feriado de Imaculada Conceição de Nossa Senhora

Devido ao feriado municipal, Dia de Imaculada Conceição de Nossa Senhora, as repartições públicas não terão funcionamento administrativo na segunda-feira (07) em razão do ponto facultativo e na terça-feira (08), data do feriado. O Paço Municipal funciona até as 17h30 de sexta-feira (04) e retorna na quarta-feira (09).

Coleta de Lixo – Será realizada normalmente na segunda-feira(07). Na terça-feira (08), o serviço será suspenso.

Creches e Escolas Municipais – De acordo com o decreto 6.225, as instituições educacionais integrantes da rede municipal, estadual e instituições particulares e conveniadas deverão continuar de forma remota até o término do calendário letivo de 2020.

Saúde – O Centro de Saúde, mais conhecido como Postão, funcionará em regime de plantão sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira das 8h às 16h.

Ganha Tempo – O Ganha Tempo também não funciona no feriado nacional. Os serviços disponíveis no espaço são: Banco do Povo, Detran.SP, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

