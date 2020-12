Comércio de Adamantina funciona até às 22h a partir de quarta-feira; confira o calendário

No fim da tarde desta quinta-feira (3), a Prefeitura de Adamantina publicou decreto estabelecendo os horários do comércio para o fim do ano. Tal medida era necessária devido ao Plano São Paulo, que regulamenta o funcionamento dos estabelecimentos e serviços.

DE ACORDO COM CCT

Na terça-feira (1º), o Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista) assinou Convenção Coletiva de Trabalho 2020/21, que definiu o reajuste salarial da categoria, normas sociais e o calendário até novembro de 2021.

No documento, os sindicatos patronal e dos empregados acordaram o funcionamento do comércio até às 22h, seguindo o Plano São Paulo. “As negociações neste ano não foram fáceis frente à pandemia da covid-19”, destaca o presidente da entidade, Sérgio Vanderlei. “E a definição dos horários só foi possível após o governador João Dória, na segunda-feira (30), manter a nossa região na Fase Amarela dentro do Plano São Paulo”, explica.

Nesta quarta-feira (2), o Sincomercio se reuniu com o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim (DEM), para regulamentar os horários através de decreto, uma vez que a abertura do comércio está obrigatoriamente vinculada ao Plano estadual de retomada da economia.

FIM DO ANO

Este ano o comércio de Adamantina começa abrir em horário especial no feriado municipal de terça-feira (8). As lojas estão autorizadas a funcionar das 9h às 15h.

A partir de quarta-feira (9), o funcionamento dos estabelecimentos comerciais será em dois períodos: das 10h às 18h e das 20h às 22h, seguindo as 10 horas de atendimento ao público determinado pelo Estado. Tal horário segue até 23 de dezembro.

Nos sábados, dias 12 e 19, e na quarta-feira (24), véspera de Natal, as lojas abrem às 9h e fecham às 16h. Já no domingo, dia 20, o comércio também funciona: das 9h às 15h. No dia 26, pós Natal, o horário será das 9h às 13h.

E nos dias 6, 13, 25 e 27 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, os estabelecimentos permanecem fechados.