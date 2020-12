Atletas da Escolinha Fratello’S Sports de Adamantina são aprovados na Avaliação do São Paulo FC

Foi realizada no último sábado (28), em Assis-SP, uma Avaliação Técnica do São Paulo Futebol Clube com a presença do observador técnico Marco Antônio. E os atletas Kauã Binotto e Pedro Manfrinato, ambos com 11 anos, se destacaram com bom futebol e foram aprovados.

Agora os atletas descobertos pela Fratello’S Soports aguardarão a data e se apresentarão para uma semana de testes no CT (Centro de Treinamento) de Cotia-SP, onde ficarão alojados e treinarão com o elenco Sub-11 do Tricolor Paulista.

Segundo Alex Fratellos, atualmente a Escolinha Fratellos Sports tem 6 atletas monitorados no São Paulo FC. “Nosso principal objetivo é dar oportunidade para estas crianças e jovens busquem realizar o grande sonho de se tornar jogador de futebol. E aproveitamos para parabenizar os dois aprovados e agradecemos a confiança depositada pelos pais em nosso trabalho”, concluiu.