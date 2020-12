Anvisa finaliza inspeção da fábrica da CoronaVac na China

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), finalizou, nesta sexta-feira (4/12), a inspeção presencial na fábrica chinesa Sinovac, responsável pela produção da vacina CoronaVac, junto ao Instituto Butantan. As visitas fazem parte do protocolo para emissão do registro do imunizante no Brasil, o que permitirá sua distribuição e comercialização.

Foram avaliados as estruturas físicas das áreas de produção, o armazenamento e laboratórios de controle de qualidade, as questões de transporte e conservação, além de toda a documentação do Sistema de Garantia de Qualidade da empresa.

Avaliação preliminar

Nos próximos dias, os técnicos devem enviar uma avaliação preliminar aos desenvolvedores, solicitando eventuais informações que ficaram pendentes. O objetivo final desta etapa é dar o aval regulatório de Boas Práticas de Fabricação.

“É importante esclarecer que a conclusão do processo ocorrerá com a emissão do Relatório de Inspeção pela equipe de inspetores designados pela Anvisa, após a apresentação de informações adicionaisdecorrentes da inspeçãoa serem enviadas pelo Instituto Butantan”, informou a agência.

Todo esse processo, que começou com a visita, em 30 de novembro, deve ser finalizado entre a última semana de dezembro de 2020 eaprimeira semana de janeiro de 2021.