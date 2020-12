Abertas as inscrições para Vestibulinho 2021 das Etecs de Adamantina

Desde a última terçafeira (24) foram abertas as inscrições do Vestibulinho referente ao primeiro semestre de 2021 para cursos das duas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) de Adamantina.

O candidato precisa acessar o site www.vestibulinhoetec.com.br E a taxa de inscrição custa R$ 19,00.

A seleção será feita pela análise do histórico escolar, já que não haverá prova presencial ou online devido as medidas de prevenção da pandemia de Covid-19.

Adamantina conta com a Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente (Industrial) e a Etec Engenheiro Herval Bellusci (Colégio Agrícola).

As opções de cursos também devem ser consultadas no citado site. As inscrições podem ser efetivadas até às 15h do dia 14 de dezembro.