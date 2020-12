Fim da terceirização da ExpoVerde será prioridade, de acordo com vereador reeleito

Ao longo de quase 30 anos a ExpoVerde – Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina foi o maior evento público da Cidade Joia e também da região. Em 2020, devido à pandemia da Covid19, não foi promovida.

Nos dois anos anteriores (2019 e 2018) a Prefeitura do Município terceirizou o evento, que passou a contar com organização e realização do setor privado.

Mas a iniciativa causou certa contrariedade. E dos principais opositores é o vereador reeleito Aguinaldo Pires Galvão (DEM), que já afirmou à imprensa que em 2021 vai propor o fim da terceirização, além de tentar viabilizar a reconstrução das barracas das entidades no recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’.

“Vou trabalhar para que a ExpoVerde volte a ser realizada por uma comissão com membros da cidade, pois assim, quem ganha é a população. A Expoverde tinha entrada gratuita, sendo uma festa democrática, atraindo público de todas as classes, por isso acredito que a organização sendo feita por uma comissão da cidade, vai permitir que os alimentos e as bebidas comercializadas no interior do Recinto tenham preços mais acessíveis. A festa sendo realizada por uma empresa particular, como acontece atualmente, acaba elevando os preços e vindo em desencontro com as características da festa, que sempre foi democrática e popular”, declarou o vereador ao Diário do Oeste.

Aguinaldo garantiu ao Folha Regional que essa será uma das prioridades do próximo mandato. “E posso falar com propriedade desse evento por que trabalhei gratuitamente por 15 anos na comissão organizadora, quando a Feira do Verde era raiz, gratuita, e agora se tornou muito comercial”.