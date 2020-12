UniFAI aplica provas do Vestibular Geral 2021 no próximo dia 6

Inscrições seguem abertas até esta quarta, 02

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) aplica as provas do Vestibular Geral no próximo domingo, dia 6, às 13h, no Câmpus II. As inscrições, cuja taxa é de R$20, seguem até esta quarta-feira, 02, na secretaria do Câmpus I e no site da instituição.

Composta de 60 questões de alternativas múltiplas e uma redação, a prova oferece oportunidade de ingresso aos mais de 30 cursos de graduação, incluindo o novo curso de Arquitetura e Urbanismo.

Serão disponibilizadas 5% das vagas de cada curso para pessoas com necessidades especiais. No dia da aplicação das provas, será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca, conforme o Decreto Estadual nº 64.959 de 04 de maio de 2020 e o uso pessoal de álcool gel 70%.

As provas terão duração de quatro horas, com 60 questões de conhecimentos gerais, valendo 60 pontos, e uma redação com o peso de 20 pontos.

A convocação dos candidatos à matrícula ocorrerá mediante a classificação e será publicada no site da UniFAI em 18 de dezembro.

As matrículas dos candidatos classificados e convocados serão realizadas entre 06 e 08 de janeiro de 2021, das 9h às 17h e das 19h às 21h, na secretaria do Câmpus I, situada na Rua Nove de Julho, nº 730, em Adamantina.

Mais informações podem ser obtidas na secretaria do Câmpus I ou no edital 18/2020 disponível em unifai.com.br.