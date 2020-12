Plano SP prorroga a quarentena até 04 de janeiro

Em coletiva realizada no início da tarde de segunda feira, o governador João Doria anunciou a prorrogação da quarentena até o dia 04 de janeiro. Adamantina permaneceu na fase amarela do plano SP o que possibilita que continue funcionando na cidade bares, restaurantes, salões de beleza, academias e o comércio de segunda à sexta-feira das 08h às 18h.

Aos sábados, fica estabelecido o horário das 9h às 13h, salvo os salões de beleza e barbearias que podem funcionar por 10 horas de forma ininterrupta.

As academias de esportes de todas as modalidades e centros de ginástica podem funcionar das 6h às 11h e das 16h às 21h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 06h às 16h aos sábados.

O atendimento presencial em bares e similares para consumo local pode acontecer das 10h às 15h e das 17h às 22h todos os dias da semana.

As regras para funcionamento para os estabelecimentos na fase amarela são:

– Capacidade limitada a 40% de ocupação para todos os setores, preservando o distanciamento mínimo de 1,5m;

– Funcionamento máximo limitado a 10 horas por dia;

– Estabelecimentos podem funcionar até as 22 horas;

– Proibição de eventos com público em pé.

Os estabelecimentos autorizados a funcionar devem continuar adotando as seguintes medidas, sob pena de suspensão das atividades: intensificar as ações de limpeza; disponibilizar máscaras e álcool em gel 70% aos colaboradores; disponibilizar aos clientes, na entrada do estabelecimento, álcool em gel 70%; vetar a entrada de clientes que não estiverem fazendo uso de máscara; divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; limitar o acesso ao estabelecimento de modo a preservar o distanciamento mínimo de 1,5m.

De acordo com o decreto municipal nº 6.258, fica prorrogado até 04 de janeiro de 2021, a vigência das suspensões previstas no Decreto nº 6.111/2020, e alterações posteriores, em consonância com a fase 3 (amarela). As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.