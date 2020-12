FRANCO ROLAMENTOS é distribuidor exclusivo da Arca para a região

A Franco Rolamentos é distribuidor exclusivo da Arca Retentores para Adamantina e região.

Tal fato evidencia ainda mais a empresa e ressalta a sua credibilidade frente ao comércio regional e inclusive seu amplo potencial, uma vez que a Franco conta com clientes espalhados em toda a Nova Alta Paulista, Noroeste e Sorocabana.

A empresa conta com toda a linha Arca para veículos de todos os portes, agrícola, industrial, utilitários, motocicletas, linha pesada e outros.

A Franco Rolamentos entrega todos os produtos no local combinado com os clientes com rapidez e segurança de estar recebendo os melhores produtos com as melhores marcas do mercado.

Localizada na Alameda Curitiba nº. 435, a empresa atende pelo telefone: (18) 3521-3705.