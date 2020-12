Vestibular da Fatec tem inscrições abertas para dois cursos superiores gratuitos

Foi aberto na quarta-feira (25 de novembro) o período de inscrições para o Vestibular da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Adamantina referente ao 1º semestre de 2021.

São oferecidos dois cursos superiores gratuitos: Gestão Comercial e Ciências de Dados. Cada disponibiliza 35 vagas.

Os interessados devem fazer a inscrição diretamente no site www.vestibularfatec.com.br. A taxa de R$ 39,00.

Em razão das medidas preventivas contra a pandemia da Covid-19 não haverá prova presencial, por isso será feito processo seletivo pelo histórico escolar dos candidatos.

De acordo com a programação, o prazo de inscrição termina no dia 15 de dezembro e no dia 30 haverá a divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas, depois de passado o período de recursos, dia 14 de janeiro será feita a divulgação da lista de classificação geral e da 1ª lista de convocação dos candidatos, para, entre nos dias 21 e 22 fazer a entrega de documentos de matrícula pelo site, por fim, a matrícula da 1ª lista de convocação está agendada para 28 29 de janeiro.

A Fatec Adamantina fica localizada na Rua Paraná, nº 400 – antigo CEFAM –, no Jardim Brasil.

Mais informações pelo telefone (18) 3522-4181.