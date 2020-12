Professora da Escola Municipal Eurico Leite de Morais fica entre as dez melhores do Brasil

Classificação foi obtida na 2ª edição do Prêmio Professor Transformador promovido pelo Jornal do Joca

A professora Kátia Pelozo Lopes da Escola Municipal Eurico Leite de Morais ficou entre as 10 melhores do Brasil na 2ª edição do Prêmio Professor Transformador promovido pelo Jornal do Joca.

Para a participação no prêmio, ela elaborou uma sequência de atividades com o tema “Vidas Negras Importam”, contando com notícias publicadas em diversas edições do Joca, voltadas para que as crianças discutissem o assunto com linguagem apropriada.

“Ter ficado entre as 10 primeiras do Brasil foi uma surpresa! Não desenvolvi a sequência pensando na classificação, apenas em mostrar para os alunos que o movimento #vidasnegrasimportam existe e que é importante discutir o racismo. Quando recebi o e-mail da equipe do Joca não acreditei, fiquei em choque e muito feliz!”, relembra.

O objetivo da sequência de atividades desenvolvida pela professora Katia Pelozo Lopes, sob a orientação da coordenadora Jacqueline dos Santos Marques e apoiada pelo diretor da escola Ricardo Mendes Antônio, é levar para sala de aula, através do jornal, os diversos gêneros discursivos, suas características, especificidades e situações de uso, a fim de que os alunos possam ter um contato maior com outros textos, que não sejam apenas os já cristalizados nos livros didáticos.

Além disso, a atividade ainda tem como foco a criação de mecanismos eficazes para que os alunos leiam e escrevam bons textos e busquem novas formas de trabalho que possam produzir resultado nessa direção.

Tal atividade foi desenvolvida na tentativa de fazer com que o estudante aprenda a gostar de ler e produzir texto, incentivando assim, a prática da reflexão, comparação, análise, síntese e conclusão das informações e conhecimento adquiridos, discutindo a temática do racismo, através do movimento “Vidas Negras Importam”.

“Optei por desenvolver atividades com textos jornalísticos por acreditar que estes estão carregados de sentido, pois, tratam de assuntos do cotidiano, coisas que estão acontecendo no mundo, que nós e as crianças vemos na internet, na televisão”, assegura.

A assessora técnica pedagógica da Secretaria de Educação de Adamantina, Maria Angélica dos Santos Feitoza, parabeniza a professora pela classificação e pela iniciativa de participar do prêmio.

“Em um ano tão desafiador, nossos professores mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia não tem medido esforços para dar o melhor para os seus alunos e tem usado todos os recursos que a pasta disponibiliza para tornarem as aulas ainda mais relevantes, estamos felizes com as conquistas obtidas e com o desenvolvimento deles”, finaliza.