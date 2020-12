Licitação para definir construtora das 369 casas populares será aberta em janeiro, segundo Cardim

Em entrevista à TV Folha Regional o prefeito Márcio Cardim confirmou em 2021 a construção das 369 casas populares cujo convênio já estaria aprovado junto ao Governo Estadual e também anunciou que a abertura do processo licitatório será feito já no primeiro mês.

“A partir de janeiro já vamos lançar o edital para definir a empresa vencedora que construirá as futuras moradias que já estão acordadas entre o Município e o Estado”, projetou o chefe do executivo adamantinense.

As casas estão sendo viabilizadas por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) dentro do programa ‘Nossa Casa’ e contará também com a participação do Governo Federal.

Cardim informou ainda que a construção será feita a partir de parceria entre a Prefeitura de Adamantina e a iniciativa privada.

“O Município entra com a cessão do terreno onde serão construídas as casas; o Estado – através do Programa Casa Paulista – com o subsídio para a construção”

Com base nos critérios do convênio relatados pelo prefeito, depois que a Prefeitura fizer a licitação, a empresa vencedora aplica o valor oferecido na construção das moradias. Então, quando estiverem prontas, o Estado tem parte das casas para ser sorteada aos munícipes que se enquadrem nos programas de habitação social do Governo e a empresa também fica com parte das moradias para negociá-las a preços e condições de pagamento facilitadas aos interessados.