SAAMA disponibiliza plantio gratuito de árvores em calçamento

Ação é executada por meio do “Programa Adamantina + Verde”

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) desenvolve o Programa Adamantina + Verde que consiste em oferecer a população, gratuitamente, o plantio de árvores nas calçadas do município.

A ideia do programa surgiu da equipe VerdeAzul Municipal com o intuito de estimular o plantio e a conscientização da importância da arborização urbana.

Como solicitar o plantio gratuito?

O morador que deseja ter uma muda de árvore plantada em sua calçada deverá acessar o site www.adamantina.sp.gov.br, clicar na aba “Sistemas” e no link “Adamantina + Verde”, quem preferir pode acessar direto pelo link: http://www.adamantinamaisverde.sp.gov.br/

Depois disso, será preciso efetuar o cadastro e fazer o login. Efetuado o acesso ao sistema, do lado esquerdo da tela está disponível o “Manual do Usuário”. No manual, constam todas as informações necessárias para a solicitação do plantio.

Após essa etapa, o munícipe preenche um requerimento onde escolhe a muda e faz a solicitação do plantio. A SAAMA tem até 15 dias para fazer o plantio.

Conforme explica Nadine Caroline Bento Silva, integrante da equipe do VerdeAzul Municipal, a ação é de grande importância, pois as árvores filtram o ar e atuam como uma barreira natural de ventos e odores, tais características resultam na diminuição da temperatura do ambiente e a percolação da água no solo melhora.

“Além do plantio, será executado o espaço árvore, que consiste em deixar no entorno das árvores maior parcela de solo com condições mínimas e que sejam adequadas ao plantio de espécies. Tal cuidado é necessário, pois o espaço é fundamental para a que espécie cresça e atinja o seu clímax”, afirma.

O que é o espaço árvore?

O Espaço Árvore terá perímetro e área proporcional a metragem do passeio compreendendo a largura do espaço árvore 40% da largura da calçada e o comprimento deverá ter o dobro de sua largura, porém é preciso respeitar a acessibilidade ou a passagem mínima de 1,20m para o pedestre.

Se a calçada possui dois metros de largura, o espaço árvore deverá ter 1,60m comprimento x 0,80m de largura

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a SAAMA por meio do telefone (18)3522-1776 ou acessar www.adamantina.sp.gov.br