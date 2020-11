Estado e 62 prefeituras se reúnem após alerta em indicadores de pandemia

Prefeitos são convocados para discussão de novas propostas conjuntas por recomendação do Centro de Contingência

O Governador João Doria confirmou uma videoconferência nesta terça-feira (1) com prefeitos de 62 cidades que apresentaram maiores taxas de aumento de internação e ocupação de leitos por pacientes contaminados pelo coronavírus. Autoridades estaduais e municipais vão discutir medidas adicionais e conjuntas de controle da pandemia.

“Faremos essa reunião com os 62 prefeitos com o objetivo de melhorar o controle da pandemia nesses municípios e oferecer a eles, se necessário, apoio para que possam proceder com as orientações do Governo de São Paulo”, afirmou Doria.

Os municípios destacados possuem mais de 70 mil habitantes e apresentam, segundo última atualização realizada em 28 de novembro, ocupação média de leitos acima de 75% ou aumento de internações em mais de 10%, na comparação dos últimos sete dias com o mesmo período anterior.

As cidades em alerta para reforço no controle da pandemia são: