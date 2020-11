Dois homens morrem em acidente de moto

Dois homens morreram em um acidente de moto na Marginal dos Cavalos, em Itapetininga, na tarde deste domingo (29). Testemunhas contaram à polícia que as vítimas estavam em uma motocicleta, no sentido bairro-Centro, próximo a rotatória do bairro Santa Inês, quando tentaram ultrapassar um carro pela direita.