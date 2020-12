Capotamento deixa pedreiro de 61 anos ferido e carro destruído na SP-294

Um pedreiro de 61 anos de idade ficou ferido em decorrência de um acidente ocorrido por volta das 18h59 desta segunda-feira (30), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Flórida Paulista.

A equipe de reportagem do Adamantina Net esteve no local e acompanhou a ocorrência.

Segundo informações da Polícia Rodoviária – Base Operacional de Adamantina, o homem trafegava com uma pick-up Corsa carregada com equipamentos de trabalho no sentido Flórida Paulista/Pacaembu e voltava para sua residência localizada próximo ao Distrito de Alto Íris, quando ao atingir o km 609+800 metros, teria passado mal e perdeu o controle do veículo.

Ele capotou por diversas vezes, ultrapassou sem tocar o guard-rail (barreira de proteção) e parou com o veículo de rodas para o ar em um buraco em meio á vegetação. O local era de difícil acesso e dificilmente seria localizado o carro acidentado se não fosse por um motorista que seguia logo atrás e que viu o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e o resgate da concessionária que administra a rodovia atenderam a ocorrência, retiraram a vítima que ficou presa no interior do veículo e a conduziram para o Pronto Socorro da Santa Casa de Adamantina.

No momento do socorro ele estava consciente e queixava-se de dores na cabeça e costas.

A Polícia Militar Rodoviária elaborou boletim de ocorrência e coletou de dados deste acidente.

