Alunos do 5º ano da Escola Municipal Navarro de Andrade realizam atividade inspirada em matéria do Jornal Joca

Objetivo da atividade foi incentivar a leitura e aproveitar a habilidade dos alunos com os recursos tecnológicos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, disponibiliza às escolas de ensino fundamental do município a assinatura do Jornal Joca, que é destinado ao público jovem e infantil.

Foi por meio da leitura de uma matéria desse periódico, que tratava sobre idosos moradores de um asilo na Inglaterra que começaram a reproduzir capas de discos, que as professoras do 5º ano da Escola Navarro de Andrade, Ângela Christina Gomes Soares, Maria Alice Pigarri e Vera Lúcia Mantovani Martins, tiveram a ideia de reproduzir a atividade com os seus alunos.

A iniciativa consistia em fazer com que o aluno escolhesse um cantor, um ator ou uma personalidade para copiar, reproduzindo através de si a imagem da pessoa escolhida.

“As atividades propostas para os alunos têm boa aceitação, principalmente quando utilizam recursos tecnológicos, pois dominam muito bem. A maioria dos alunos realizaram as atividades”, afirma a professora Ângela.

Rafael Queiros da Silva participou da atividade proposta. Para ele, a ação foi muito legal. “Com as roupas que temos em casa conseguimos imitar quem a gente gosta. Eu imitei o DJ Alan Walker”, conta.

Maria Clara Alves Marques também realizou a atividade. Ela conta que escolheu a Any Gabrielly do Grupo Now United. “Escolhi a cantora, porque ela tem o cabelo parecido com o meu e, porque, gosto do grupo”, diz.

Para Ângela, o compartilhamento de materiais de outras fontes de informação como o Jornal Joca, além do conteúdo programático é uma importante maneira de levar conhecimento para que eles possam desenvolver sua opinião embasada em argumentos diferentes e não somente na ideologia que a mídia de massa passa.

O aluno corrobora com a opinião da professora, pois afirma que essas atividades devem continuar. Maria Clara também tem gostado dessas interações com outros recursos, porque segundo ela, eles têm aprendido de diferentes maneiras.

A professora explica que apesar da pandemia, os estudantes têm executado as atividades impressas que lhes são enviadas e, ainda, têm acompanhado as aulas síncronas que são transmitidas pelo Google Meet e pelo Whatsapp.

“Fizemos grupos de alunos para horários de aulas online de acordo com a rotina das famílias e disponibilidade para acessar a plataforma do Google. A adesão para as aulas online é muito alta, minimizando o impacto da pandemia na aprendizagem”, assegura.

Ângela conta que após a atividade, ela escreveu para o Jornal Joca contando a experiência e que a ação executada com os alunos foi um meio de incentivar a leitura. Diante da informação, o jornal também fez uma matéria com os estudantes e com a professora.

“Mesmo em um mundo digital, estamos cercados pela leitura e pela escrita. E dentro desse universo de informações é importante que os alunos, desde cedo, aprendam a buscar informações e questionar a veracidade das mesmas. É importante que adquiram o hábito da leitura utilizando os meios digitais, aprendendo a utilizá-los a favor da aprendizagem”, diz.

Ela ainda salienta que a disponibilização por parte da Secretaria de Educação de assinaturas assim, contribuem para uma educação de qualidade.

“Os meios de comunicação são formadores de opinião. Ter assinatura de um Jornal direcionado para crianças e adolescentes, trazendo informações do Brasil e do mundo, utilizando a linguagem desse público sem perder a veracidade e qualidade nas notícias, é dar oportunidade para todos de maneira mais igualitária do acesso à informação e conhecimento para a transformação da sociedade”, conclui.

A Secretaria de Educação de Adamantina parabeniza as professoras pelo trabalho desenvolvido e por toda dedicação em um ano letivo tão desafiador. “Ficamos felizes em ver um recurso disponibilizado fazendo a diferença em sala de aula, contribuindo no processo de ensino aprendizagem, pois isso nos motiva a buscar e oferecer outros mais”, finaliza a assessora técnica pedagógica Maria Angélica dos Santos Feitoza.