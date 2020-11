Alcio Ikeda afirma que manterá postura de independência e imparcialidade no segundo mandato

Se não bastasse a marca alcançada nas urnas no último dia 15 de novembro, nas Eleições Municipais 2020, como o candidato a vereador mais votado da história política de Adamantina, com nada menos que 1.832, Alcio Roberto Ikeda Júnior (PODE) também teve o maior número de votos entre todos os concorrentes ao Poder Legislativo dos 30 municípios da Nova Alta Paulista – de Panorama a Herculândia.

Aos 27 anos de idade, Alcio foi reeleito para o 2º mandato da recente carreira política (2021/2024). E na manhã da última segunda-feira (23) esteve no estúdio da TV Folha Regional para conceder uma entrevista ao vivo.



“Já era um projeto desde os primeiros anos do atual mandato a candidatura novamente a vereador, para conseguir maior experiência e dar seguimento de legislador e representante da população. Mas ser o vereador mais votado foi surpreendente e me trouxe sentimentos de gratidão e de missão cumprida, além de uma responsabilidade ainda maior para fazer o melhor pela nossa cidade”, analisou.

Um das explicações dadas por Alcio para a sua votação recorde foi o trabalho independente que realizou ao longo dos quatro anos. “Sempre tive liberdade no meu mandato, o que não significa que andei sozinho, porque sempre consultei os membros do meu partido e os meus colegas vereadores”. E ele garante que continuará com a mesma postura: “Muitas pessoas têm vindo me falar: ‘Alcio você tem que estar mais próximo do prefeito; Alcio você tem que ser 100% contra o prefeito’. Mas já respondo: Minha votação cresceu porque a população aprovou o meu mandato, com uma postura de independência e imparcialidade, então, não preciso mudar”.

O PODE conseguiu eleger três vereadores para a próxima Legislatura, sendo assim dividirá com o DEM (Democratas) o posto de maior bancada da Câmara Municipal. “A tendência do Podemos é também ter uma postura independente. Sem utilizar dos dois termos ‘situação e oposição’. O partido vai buscar recursos, também vai aprovar os projetos bons do prefeito, porém, não abrirá mão da sua postura quando tiver que ser contrário. E a forma que os nossos outros dois vereadores eleitos (Bigode da Capoeira e Rafael Pacheco) poderão colaborar é agindo da melhor forma possível para transmitir um trabalho sério à população”, afirmou o vereador reeleito.

A respeito da busca pela Presidência da Câmara Municipal no biênio 2021/2022, o legislador revelou que pensa em buscar uma oportunidade de chefiar o Poder Legislativo, mas ainda não definiu se será para os primeiros dois anos ou para os dois últimos (2023/2024) apesar de já existir dialogo iniciados com os colegas vereadores e com outros partidos.

Uma pergunta que já era recorrente e se tornou ainda mais evidente após a reeleição como o mais votado da história é sobre a provável candidatura de Alcio a prefeito de Adamantina em 2024. “Foi discutida essa possibilidade nas últimas semanas das convenções partidárias das eleições deste ano, mas acredito que tomei a decisão correta de buscar mais quatro anos na Câmara Municipal. Nunca escondi meu sonho de poder um dia usar meu aprendizado e minha capacidade para concorrer ao Executivo Municipal. No entanto, acredito que o mandato para o qual foi eleito deve ser respeitado. Então toda essa questão de a população entender que sou vereador e o Márcio (Cardim) ser o prefeito eleito, me fazem ter uma postura de ainda não afirmar se em 2024 já serei ou vou dar mais um tempo para me preparar tecnicamente para assumir a Prefeitura de Adamantina”.

A entrevista pode ser assistida na íntegra no site adamantinet.com.br ou na página do Folha Regional no Facebook.