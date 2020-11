Adamantinense é campeão da 1ª etapa do Brasileiro de Ultra Maratona e disputará o Mundial

Neste último domingo (29) foi realizada na cidade de Indaiatuba, a 1ª etapa do Brasileiro de Ultra Maratona de Atletismo. E após 33 voltas no circuito, que totalizaram 100 km, o adamantinense Marcelo Henrique Rocha foi o grande campeão.

“Estou muito feliz com o título inédito, Mesmo sem apoio, pude levar o nome de nosso município ao lugar mais alto do pódio”, comemorou o atleta.

Além 1º lugar no Brasil, o atleta fez índice para disputar o Mundial, que ocorrerá na Holanda, em 2021, quando defenderá a Seleção Brasileira de Ultra de Atletismo.

“Agora estamos novamente no cenário mundial do Atletismo, de onde nunca deveríamos ter saído, porque esse é um esporte emocionante, no qual temos que ver com melhores olhos para a modalidade que anda esquecida também em Adamantina”, completou.

Marcelo Henrique Rocha agradeceu a sua família e todos os amigos que ficaram na torcida.