Eduardo Paes, do DEM, é eleito prefeito do Rio de Janeiro

Segundo Paes, a recuperação da situação financeira passa pelo pagamento dos salários em dia e “a retomada dos sistemas de meritocracia”.

Eduardo da Costa Paes nasceu em 14 de novembro de 1969, no Rio de Janeiro. Formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-RJ), o peemedebista é casado e tem dois filhos.

Paes começou sua carreira política em 1993, quando assumiu a Subprefeitura de Jacarepaguá e da Barra, na primeira gestão do prefeito Cesar Maia (DEM). Em 1996, na época do PFL, foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro, com 82.418 votos.