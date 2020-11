Chuva com granizo causa alagamentos e arrasta veículos

A tempestade começou com granizo em vários pontos da cidade, e o volume da chuva causou alagamentos.

Quatro pessoas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Felícia com ferimentos leves. Uma pessoa foi atendida na UPA da Vila Prado com crise síndrome do pânico. Outras três pessoas foram encaminhadas para Santa Casa, onde foram medicadas e ficaram em observação.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), houve inundações no Parque do Bicão, no pontilhão da Praça Itália e na região central, próximo à praça do Mercadão. A Rua Episcopal foi inundada mais uma vez este ano.

Há registro de vários carros que foram levados pela enxurrada na praça Itália e também no Centro da cidade.