ARTIGO: Província e o cenário da “melhor defesa é o ataque…”

“Lamento aqueles que têm um ar de inteligentes: é uma promessa que se não pode cumprir.” (Émile-Auguste Chartier)

Sérgio Barbosa (*)

Pode-se escrever que o próximo mandato do atual prefeito reeleito desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, vai encontrar diversos desencontros com o LEGISLATIVO em todas as áreas de atuação provinciana…

Também, não se pode deixar de lado que PROMESSAS anunciadas no outro tempo do tempo, ainda, continuam na espera nesta LISTA das NOVAS PROMESSAS desta última campanha eleitoral…

Porém, como sempre, as MENTES BOVINAS continuam ditando as REGRAS nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA em tempo de BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Mas, voltando ao cenário local em tempo de PANDEMIA, pode-se registrar que muitas EMOÇÕES serão colocadas em todas as sessões do LEGISLATIVO PROVINCIANO a partir de janeiro de 2.021…

Neste meio daquele outro meio que se perdeu no mesmo meio de sempre, ou seja, das TROCAS NADA SIMBÓLICAS, existem diversos desencontros pendentes com as tais contas das PAREDES ALVAS e assim por diante…

Por isso e mais aquilo, o EXECUTOR daqui pra frente vai ter que estar mais do que preparado para este NOVO TEMPO NOVO que se aproxima para o seu lado e dos/as aloprados/as de sempre…

Não se trata de JOGAR CONTRA este ou aquele projeto que se perdeu no outro tempo do tempo, entretanto, deve-se levar em conta (sic) que o outro lado pode se transformar naquela figura ilustrativa denominada de ELEFANTE BRANCO…

Estar em conexão com o PASSADO é fundamental para entender o PRESENTE em uma perspectiva de FUTURO, todavia, não se pode esperar muita coisa desta TURMA DE ALOPRADOS/AS PROVINCIANOS/AS…

Mas, diz o dito popular que QUEM ESPERA SEMPRE ALCANÇA, haja vista as idas e vindas patrocinadas pelos mesmos de sempre quando se trata do PODER pelo PODER em nome do PODER nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Entendo que não se pode esperar mais do que ocorreu nos últimos quatro anos em terras PROVINCIANAS, porém, como sempre, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

Outra COISA deste mesmo COISO, o cenário deve continuar mais complicado do que nunca em todas as áreas em tempo de PANDEMIA, portanto, não se deve esperar que as NOVAS PROMESSAS sejam cumpridas e ponto quase final…

Que o LEGISLATIVO PROVINCIANO do próximo MANDATO possa ser fortalecido por meio da FISCILIZAÇÃO e das LEIS aprovadas, bem como, de acordo com os interesses da comunidade adamantinense…

Pra não esquecer aquele outro dito popular mais do que interessante, a saber: A MELHOR DEFESA É O ATAQUE…

___________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.