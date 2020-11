Seis vítimas do acidente entre ônibus e caminhão permanecem internadas

Seis vítimas do acidente ocorrido nas proximidades de Taguaí, interior de São Paulo, nesta quarta-feira (25), permanecem internadas em unidades de saúde da região. De acordo com o governo estadual, uma delas recebe cuidados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, outra no Pronto Socorro de Avaré, duas encontram-se na Santa Casa de Avaré e duas na Santa Casa de Itaí.

Ao todo, 41 pessoas morreram na colisão e 15 sobreviveram ao acidente, sendo que cinco já tiveram alta hospitalar. Quatro vítimas foram socorridas, mas acabaram morrendo a caminho do hospital, devido à gravidade dos ferimentos.

O acidente, na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), entre os municípios de Taguaí e Taquarituba, resultou de um choque entre um ônibus que transportava funcionários de uma empresa têxtil da região e um caminhão. De acordo com informações do governo estadual, a maioria das vítimas fatais era natural de Itaí.