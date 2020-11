Corpos das vítimas do acidente entre ônibus e caminhão são identificados

As vítimas do acidente entre ônibus e caminhão, que matou 41 pessoas em Taguaí (SP), região de Avaré (SP), foram identificadas.

A colisão aconteceu nesta quarta-feira (25), no quilômetro 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, por volta das 7h.

De acordo com o tenente Alexandre Guedes, porta-voz da PM, foi o maior acidente do ano nas rodovias do estado de São Paulo. A causa da batida estava em investigação, mas a suspeita da polícia é que uma ultrapassagem teria provocado a colisão.

Veja quem são as vítimas:

Adriel Calebe Alves de Oliveira

Aline Fernanda de Oliveira Antunes

Ana Claudia dos Santos

Andressa Aparecida Espadia

Beatriz Monteiro da Silva

Bruno de Oliveira Faustino

Camila Cristina Franco Vergueiro

Carolina Coelho Batista

Claudinei Carlos Barboza

Edina Madalena da Silva

Edna Aparecida Lobo Batista

Elisângela Aparecida Mingote

Fabiana Gois Vieira

Fernanda Estefany Silva Pereira

Francis Kelly Aparecida Nunes

Geison Gonçalves Machado

Gustavo Ferreira de Oliveira

Ivonaldo da Silva Custódio

Jean Soares Alves

Josiel Aparecido Alves

Joyce dos Santos Flores

Leandro Maximo Pereira

Leda Aparecida Estevam

Leonardo José Leme

Luciana da Silva Soares

Lucielem Firmino dos Santos

Lucineia Benedita Soldeira de Melo

Marciele Pedroso Nunes

Marcio Lima de Freitas

Maria Lúcia Martins Rocha

Niveo dos Santos Venâncio

Osani Lucio

Ramon Pereira de Lima

Regina Gonçalves Domingues

Ronivan Vilhena Augusto

Rosana Rodrigues de Oliveira

Tais Aparecida de Oliveira Ceara

Tiago Aparecido Aulfs

Valquíria de Oliveira Cruz

Vanessa Carolina Vieira dos Santos

Wellington Aparecido Corrêa

Os corpos estão sendo liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) para o velório. Das 41 vítimas, 39 são de Itaí (SP), cidade vizinha e onde acontece a maioria dos velórios. Outras duas pessoas são de Taquarituba (SP) e Paraná. A maioria trabalhava como costureira.



Conforme a prefeitura, o velório são feitos em dois ginásios de esportes do município. Serão 8 vítimas por vez e haverá regras para os familiares participarem do velório. Além disso, só familiares devem entrar no ginásio, sendo apenas 10 para cada corpo por vez com as medidas de prevenção da Covid.