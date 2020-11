Brasileiro: Ceará e São Paulo ficam no 1 a 1 em jogo atrasado

O São Paulo entrou no gramado do estádio Castelão nesta quarta-feira (25), em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o claro objetivo de somar três pontos que o levassem à ponta da classificação. Porém, o Tricolor não conseguiu segurar a vantagem de 1 gol obtida no primeiro tempo, e acabou cedendo o empate ao Ceará logo no primeiro minuto da etapa final.

Assim, a equipe de Fernando Diniz perdeu a oportunidade de assumir a ponta da tabela.

O jogo

O São Paulo iniciou a partida dominando as ações, criando oportunidades e deixando os donos da casa em situação desconfortável. Assim, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz consegue abrir o marcador logo com 10 minutos. Porém, o gol veio em jogada de bola parada, quando Reinaldo cobra escanteio para o zagueiro Diego marcar.

Com a desvantagem o Vozão consegue igualar a partida, mas o placar permanece inalterado até a parada para o intervalo.

Porém, logo no início da etapa final, o Ceará conseguiu a igualdade. No primeiro minuto do segundo tempo Léo Chú recebe de Lima e finaliza com eficiência para garnatir o 1 a 1.

As equipes até tentaram mudar o placar novamente, mas ninguém teve efetividade nas finalizações.