Acidente entre carro e moto deixa feridos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista bateu na lateral do veículo após o motorista entrar no acostamento e tentar fazer um retorno.

Com o impacto da colisão, o piloto da moto, de 22 anos, sofreu fratura exposta em um dos braços. Já uma idosa, de 63 anos, que estava no banco traseiro do carro, teve traumatismo craniano.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).