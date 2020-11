Lions Clube de Adamantina realiza etapa municipal do Concurso Cartaz sobre a Paz

Neste mês de novembro, o Lions Clube de Adamantina promoveu a etapa municipal do Concurso Cartaz sobre a Paz, porém, sem a presença de público, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Sob o tema: “A Paz por meio do Serviço”, o concurso deste ano selecionou quatro cartazes que concorrerão na próxima fase, em nível distrital. Foram selecionados os cartazes dos alunos Heitor Silva Grespi Corradi e Ana Clara Barros Silva, ambos do Colégio Objetivo; Gabriely de Deus Silva dos Santos, da EE. Helen Keller; e Arthur Daniel Conceição Martines, da EE. Prof. Fleurides Cavallini Menechino.

O Concurso

O concurso “Cartaz sobre da Paz” é um poderoso instrumento para os clubes, em parceria com as escolas, para enfatizar junto aos jovens de 11 a 13 anos, a importância da paz, da tolerância e da compreensão internacional. O concurso possui várias etapas, sendo elas, em nível local, distrital, distrital múltiplo e internacional. O vencedor do grande prêmio internacional receberá US$ 5.000 dólares e uma viagem para participar das comemorações do Dia do Lions com a Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, onde o clube possui uma cadeira cativa.