Programa Residência Pedagógica da UniFAI promove roda de conversa com pais e professores na escola Eurico

O Programa Residência Pedagógica do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promoveu, na última quarta-feira, 18, uma roda de conversa com pais e professores na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Prof. Eurico Leite de Morais”, com o tema “Como favorecer a aprendizagem das nossas crianças em tempo de pandemia”. O objetivo do evento foi auxiliar os pais a superar as dificuldades no acompanhamento do estudo das crianças em casa durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Nós, sendo a preceptora, o diretor e eu, fizemos essa uma reunião presencial na escola e, remotamente, as residentes da equipe, que são oito, e o vice-reitor da UniFAI, Prof. Dr. Fábio Botteon, para uma conversa sobre a importância do auxílio dos pais e também para colocarmos a nossa equipe da Residência Pedagógica à disposição para auxiliá-los, caso tenham dificuldades em ajudar as crianças com os estudos em casa”, explicou a Prof.ª Ma. Simone Leite Andrade, docente orientadora do programa na escola.

A roda de conversa contou com a participação especial do Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon, organização da professora Rosana Medeiros e supervisão da Prof.ª Ma. Simone Leite Andrade.

O Programa

A UniFAI oferta, desde o mês de agosto de 2018, o Programa Residência Pedagógica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

A ideia do Programa é destacar os esforços envolvendo a sistematização técnica da vocação do futuro educador diante da responsabilidade a ser conferida para o seu papel-função na sociedade.

O Programa propõe, ainda, que o aluno residente fique imerso na realidade da escola e vivencie a experiência do cotidiano escolar junto ao professor com quem está atuando.

A Residência Pedagógica integra a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC), cujo objetivo é induzir o aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura, por meio da promoção da vivência pelo estudante que cursa a partir da metade do curso.

O Residência Pedagógica 2020/2022 da UniFAI obteve a primeira colocação no Estado de São Paulo e a quarta no edital nacional do Programa da Capes dentre 270 Instituições de Ensino Superior (IES) participantes.

A boa pontuação no ranking assegurou a oferta de 120 bolsas de estudos para os acadêmicos da segunda fase no curso de licenciatura, quando envolve o estágio supervisionado, além de cinco bolsas para os docentes da UniFAI e 15 bolsas para os professores das redes estadual e municipal integrantes do projeto aprovado.