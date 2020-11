ISLAMISMO: REFLEXÃO E DIÁLOGO NO CURSO DE HISTÓRIA DA UNIFAI!

“Quem busca o conhecimento e o acha, obterá dois prémios: um por procurá-lo, e outro por achá-lo. Se não o encontrar, ainda restará o primeiro prémio“ (Maomé)

Fonte: https://citacoes.in/autores/maome/

Sérgio Barbosa (*)

Em tempo de PANDEMIA e PRECONCEITOS diversos em todas as áreas da sociedade contemporânea, torna-se necessário estar em conexão com a REFLEXÃO CRÍTICA para uma aproximação com as novas propostas mediadas pela pós-globalização em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL..

Neste cenário, ocorreu nesta segunda-feira, 23, das 21h10 às 22H30, VIDEOCONFERÊNCIA com o tema, a saber: UMA BREVE INTRODUÇÃO SOBRE A HISTÓRIA DO ISLAMISMO por meio da disciplina HISTÓRIA E RELIGIÃO (VI Termo) no curso de HISTÓRIA…

Para explanar este tema um tanto quanto complexo para a maioria das/os profissionais que atuam no mercado, bem como, discentes e docentes da área acadêmica, ainda, comunidade em geral, esteve dialogando com os/as discentes, GABRIEL APARECIDO MIRANDA DA SILVA…





Deve-se destacar que GABRIEL está cursando o último semestre do Curso de História na instituição, porém, vem pesquisando este tema e temáticas relacionados com o ISLAMISMO (muçulmanos) nos últimos meses para uma compreensão mais de acordo com a proposta desta RELIGIÃO em nível Mundial…

CONVITE e DESAFIO

A presença de MIRANDA neste contexto discente, todavia, de acordo com o Plano de Ensino da disciplina, deve ser entendido de acordo coma proposta pedagógica apresentada no início do semestre quando ao debate sobre as denominadas GRANDES RELIGIÕES DA HUMANIDADE (Judaísmo, Cristianismo, Budismo, Islamismo e Hinduísmo)…

Desta forma, o convite para assumir tal desafio acadêmico como pesquisador do tema, partiu do docente responsável pela disciplina ministrada, ou seja, HISTÓRIA E RELIGIÃO, portanto, GABRIEL apresentou diversas considerações mediadas pelas propostas do ISLAMISMO neste DIÁLOGO que está além do radicalismo patrocinado pelas RELIGIÕES no cenário GLOBAL neste tempo novo tempo que se chama hoje…

Como sempre, não se podem deixar de lado todas as propostas do ISLAMISMO e de acordo com as convicções registradas no ALCORÃO (livro sagrado) para uma aproximação com as diretrizes dos MUÇULMANOS em atividades afins aos objetivos desta RELIGIÃO…

O conhecimento continua sendo a CHAVE MESTRA para o entendimento quanto aos processos históricos relacionados com o surgimento do ISLAMISMO, assim, GABRIEL apresentou nesta CONFERÊNCIA as diversas alternativas que envolvem a proposta desta RELIGIÃO, assim, os/as discentes do VI Termo do Curso de História, marcaram presença e participaram das atividades sob a coordenação do docente responsável pela disciplina…

Também, deve-se registrar que no encerramento deste encontro mais do que interessante para todos/as, a TURMA DO VI TERMO registraram o momento por meio da abertura das câmaras para uma bate papo entre discentes e docentes em ritmo de encerramento das aulas…

____________________________

(*) jornalista diplomado, cursou teologia na ftimb, mestre em ciências da religião/sociologia pelo ppg/cr da umesp e docente dos cursos de história e administração da unifai.