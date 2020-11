Fabricante anuncia que vacina Sputnik V tem eficácia de 95%

Os resultados foram obtidos com base na análise de dados de 18.794 voluntários, que receberam as duas doses da vacina (ou do placebo). Ao todo, 40 mil voluntários participam da análise de fase três. Os dados ainda não foram publicados em revista revisada por pares.

A Rússia vai cobrar menos por sua vacina do que seus concorrentes e Moscou pretende produzir mais de 1 bilhão de doses dentro e fora do país no ano que vem, disse o chefe do fundo soberano russo nesta terça-feira.

Os detalhes exatos do preço do potencial imunizante devem ser divulgados nesta terça, mas o chefe do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), Kirill Dmitriev, disse à Reuters que a Sputnik V terá um preço significativamente menor do que qualquer outra rival com nível similar de eficácia.

Moscou tem sido criticada por cientistas ocidentais que acusam a Rússia de buscar atalhos em um esforço para acelerar a vacina Sputnik V, o que a Rússia nega. Estabelecer um preço menor do que o de rivais pode ajudar a Rússia a obter uma parcela do mercado. Os comentários de Dmitriev vêm depois de o RDIF e do Centro Nacional Gamaleya afirmarem que novos dados de estudos clínicos com a candidata a vacina com base em 39 casos confirmados e 18.794 pacientes mostraram que ela é 91,4% eficaz no 28º dia e 95% eficaz no 42º dia./Com informações da Reuters