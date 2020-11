CLOSET 98 comemora hoje aniversário de 5 anos e antecipa Black Friday como presente às clientes

Este dia 24 de novembro é uma data mais do especial para a Closet 98! Hoje a loja completa seu 5º aniversário no comércio adamantinense.

Conhecida pelo glamour e qualidade de suas roupas, a Closet 98 nasceu do sonho e do dinamismo da empresária Renata Belém.

A loja oferece modelos selecionados e looks únicos de grandes marcas, como Antix, Tig, Index, Eico, Viviane Furrier, Morena Rosa, Maria Valentina, que vestem as mulheres sofisticadas, mas também versáteis e práticas.

O aniversário é da Closet 98, no entanto, Renata decidiu presentear as clientes e antecipar a Black Friday, que começa já nesta terça-feira (24) com descontos de 50% e, além do pagamento à vista, oferece ainda condições facilitadas para parcelar no cartão de crédito ou cheque.

“Você é a convidada super especial para celebrar com a gente esta data e ter a oportunidade de conhecer a loja, além de poder provar e comprar as nossas roupas com preços imperdíveis. Vamos comemorar juntas”, convida a empresária.

A Closet 98 fica na Rua Osvaldo Cruz, 98 – centro de Adamantina. Atende também pelo (18) 99707-2098, inclusive com entrega delivery.