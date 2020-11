AEAANAP arrecada materiais descartáveis para trocar por cadeiras de rodas

A campanha intitulada ‘Tampinha Legal’ foi desenvolvida em parceria com a UNAPP e CREA-SP

Uma ação da AEAANAP (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista) arrecadou centenas de lacres de alumínio, tampas de garrafas pet e cartelas de remédios em Adamantina.

A campanha intitulada ‘Tampinha Legal’ foi desenvolvida em parceria com a UNAPP (União das Associações de Engenharia e Agronomia da Alta Paulista e Pontal do Paranapanema), juntamente com a CREA-SP.

Todo o material arrecadado foi entregue no sábado (21) para o superintendente do CREA-SP e mediador da campanha, Gumercindo Ferreira da Silva e levado no domingo (22) para o Hospital de Amor em Barretos. A arrecadação teve início no mês de março.

O material será vendido para cooperativas de reciclagem e o dinheiro é destinado para a AVCC (Associação Voluntário

de Combate ao Câncer de Barretos). Para se ter uma ideia, cerca de mil tampinhas de garrafas pet valem uma cadeira de rodas.

O engenheiro agrônomo e presidente da AEAANAP André Luiz Borrasca falou sobre a importância da campanha. “Esta é uma ação dirigida para o meio ambiente, já que toda a arrecadação será encaminhada para a reciclagem. A campanha também arrecada verba suficiente para investir em cadeiras de rodas para pacientes em tratamento no Hospital de Amor que tiveram sua mobilidade reduzida”, disse.

Em Adamantina a ação contou com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Agricultura, que disponibilizou um ponto para coleta. Farmácias também colaboraram com a ação e arrecadaram cartelas de comprimidos. Todo o restante do material foi arrecadado pelos membros da AEAANAP.

O projeto ‘Tampinha Legal’ abrangeu outras regiões e foi desenvolvida por diversas associações do Estado de SP.